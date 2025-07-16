ضبط متهمين بتعذيب طفلين في الإسكندرية بدعوى تأديبهما

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، القبض على شخصين "سيدة وشاب"؛ لاتهامهما بتعذيب طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 12 عامًا، وتركه في حالة إعياء وبه آثار تعذيب على طريق الإسكندرية مطروح.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل في الشارع وبه آثار تعذيب.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه تبين تواجد الطفل، محل إقامته نطاق دائرة القسم، مصابا بكدمات وسحجات وآثار حروق متفرقة، وبسؤاله أفاد بقيام "زوجة والده، ونجل خالة والده" بالتعدي عليه وإحداث إصابته، ولاذا بالفرار منهما.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين تم التوصل إليهما وضبطهما وبرفقتهما شقيقة الطفل المصاب، تبلغ من العمر 9 أعوام، إذ تبين إصابتها هي الأخرى بكدمات وسحجات في الوجه، وبها أثار حروق قديمة.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما، أقرا بتعديهما على الطفلين بدعوى تأديبهما، فتم نقل الطفلين إلى إحدى المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية لهما.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.