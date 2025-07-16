حماس تُدين الهجمات الإسرائيلية على دمشق وتدعو لتحرك عربي ودولي

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، الهجمات الإسرائيلية على دمشق، والتي أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 18 حتى الآن.

وجاء ذلك في بيان صدر عن الحركة قبل قليل، نُشر على منصتها الرسمية في تطبيق تليجرام، حيث قالت: "ندين بأشد العبارات العدوان والقصف الصهيوني الهمجي على العاصمة السورية دمشق ظهر اليوم، وكافة الاعتداءات على الأراضي السورية".

وتابع البيان: "إن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاكٌ صارخٌ لسيادة الدولة السورية، وإرهاب منظّم، وعدوانٌ يهدف إلى تقويض استقرار سوريا ووحدة أراضيها".

ودعت الحركة كلا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى "إدانة العدوان والتصعيد الصهيوني الذي يصب الزيت على النار، وإلى اتخاذ خطوات عملية لوقف عربدة الكيان المحتل الذي بات يهدّد أمن المنطقة ومصالح شعوبها".