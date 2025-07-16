العراق يدين الهجمات الإسرائيلية على دمشق 

أدان العراق بشدة، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق في "انتهاكٍ صارخ ومُتكرر لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي "رفضها التام لتعريض حياة المدنيين السوريين للخطر، ولتفاقم معاناتهم الإنسانية وضرورة وقف التصعيد، لما يشكله من تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها".

كما جددت الوزارة "موقف العراق الثابت الرافض لأي اعتداءات تنتهك سيادة الدول"، وحذرت "من خطورة لجوء الكيان الإسرائيلي إلى اتخاذ ذرائع أو مبررات كغطاء لتحقيق أهداف توسعية تقوّض الاستقرار في المنطقة".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على ضمان عدم تكرارها، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي وحماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري، وصون كرامتهم، وضمان سلامتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها سوريا".

وجددت الوزارة موقف العراق بـ" ضرورة فتح حوار وطني حقيقي بين الإدارة السورية في دمشق وممثلي مختلف المكونات السورية، بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التماسك المجتمعي".