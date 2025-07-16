انتهاء اجتماع للكابينت دون قرار بشأن المدينة الإنسانية في رفح

انتهى اجتماع المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) الذي تناول إقامة "المدينة الإنسانية" في رفح، نحو ثلاث ساعات ونصف، وانتهى دون قرارات ملموسة.

وكان من المقرر أن يعرض رئيس اركان جيش الاحتلال خرائط الانسحاب من قطاع غزة وخطة تتعلق ببناء مدينة خيام في رفح ، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

في الوقت نفسه، وعلى خلفية أزمة الائتلاف، اتجهت الحكومة نحو الأحزاب الحريدية، ورغم تهديدات شاس بالاستقالة وبعد غيابه عن النقاش السابق، حضر رئيس شاس أرييه درعي النقاش هذه المرة، لكنه تركه في مرحلة مبكرة نسبيا.

واليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شق محور جديد في قطاع غزة وذلك لفصل شرق مدينة خان يونس عن غربها.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال فإنه خلال الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرقة 36 في منطقة خان يونس حيث استكمل اللواء 188 ولواء جولاني فتح محور "ماجين عوز" الذي يفصل بين شرق وغرب خان يونس، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.