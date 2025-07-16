تجدد ثوران بركاني في أيسلندا

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تجدد ثوران بركاني بالقرب من بلدة صيد متضررة في أيسلندا، حيث أعلن مكتب الأرصاد الجوية على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن حدوث انشقاق في الأرض عند الساعة 0354 صباحا بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن السلطات القول، إن الحمم البركانية تتدفق باتجاه الجنوب الشرقي من صدع يبلغ طوله نحو 700 متر (800 ياردة)، وأنه لا تهديد للبنية التحتية هذه المرة.

يذكر أن الطرف الجنوبى الغربي لأيسلندا شهد ثوران بركانيا بصورة متكررة ، منذ صحوته في عام 2021 من خمول استمر لمدة 800 عام.

ويعد هذا الحدث البركاني التاسع منذ ديسمبر من عام 2023.

ويميل الثوران الذى يتسبب فى حدوث الشقوق إلى عدم التسبب في أي أضرار تذكر بالنسبة للسفر الجوي.