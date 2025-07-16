 البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي على لبنان وسوريا: تهديد خطير لسيادة الدول واستقرار المنطقة - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 1:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي على لبنان وسوريا: تهديد خطير لسيادة الدول واستقرار المنطقة

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 1:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 1:31 م

أعرب البرلمان العربي عن بالغ إدانته واستنكاره للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي لبنان وسوريا، والتي تُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، وتهديدًا خطيرًا لسيادة الدول واستقرار المنطقة برمتها.

وشدد البرلمان العربي، في بيان، على أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة سيزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، في تجاهل تام للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل والتام للبنان وسوريا في الحفاظ على سيادتهما ووحدة أراضيهما وسلامة مواطنيهما، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذا التصعيد الخطير، مجددًا موقفه الثابت والرافض لأي ممارسات تمس سيادة الدول العربية، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن الأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام الكامل بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

 

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