وحدة السكان تنفذ ندوة توعوية بأرمنت في الأقصر ضمن مبادرة صحتك تهمنا

نظمت وحدة السكان الفرعية بمركز أرمنت في الأقصر، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان في الأقصر، ندوة توعوية بوحدة طب الأسرة بحاجر أبودغار، ضمن فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا".

وتأتي هذه الندوة استجابة لتوصيات المجلس الإقليمي للسكان، والتي دعت إلى تكثيف التوعية المجتمعية حول القضية السكانية، خاصة في المراكز التي تعاني من تدني في المؤشرات السكانية.

وتناولت الندوة، عدة محاور مهمة، أبرزها أهمية تنظيم الأسرة، واستخدام الوسائل المناسبة والآمنة، وأبعاد المشكلة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع، وإبراز رأي الدين في قضايا الأسرة والنسل، والتأكيد على دور الأسرة المستقرة في بناء مجتمع سليم.

وشهدت الندوة، تفاعلا كبيرا من الحضور، الذي بلغ نحو 50 مواطنًا من الأهالي، مبديين اهتمامًا بالغًا بالمحتوى المقدم، مطالبين بتكرار مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومعالجة بعض العادات والتقاليد السلبية المنتشرة في المجتمع.

وتأتي هذه الندوة في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين المؤشرات السكانية بمركز أرمنت، من خلال تكثيف التوعية المجتمعية والعمل المشترك بين الجهات المعنية للارتقاء بجودة الحياة للسكان.