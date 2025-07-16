أوكرانيا: إصابة 15 شخصا على الأقل في أحدث هجوم روسي بمسيرات وصواريخ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت هجوما جويا كبيرا في ليلة الثلاثاء - الأربعاء على أوكرانيا، واستهدفت بنية تحتية رئيسية للطاقة كما أسفرت الهجمات عن إصابة 15 شخصا على الأقل.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس: "إن روسيا لم تغير استراتيجيتها. وكي نواجه هذا الإرهاب بصورة فعالة، فنحن بحاجة إلى تعزيز دفاعاتنتا بشكل منهجي (والحصول على) المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات الاعتراضية والمزيد من التصميم، بحيث تشعر روسيا برد فعلنا".

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، "أن موسكو شنت وابلا من الأسلحة بما في ذلك صاروخ من طراز إسكندر- إم ونحو 4000 مسيرة ومسيرة خداعية". وذكر الجيش أنه تم إسقاط 198 مسيرة و145 مسيرة خداعية، باستخدام إجراءات إلكترونية مضادة.

وكانت الأهداف الرئيسية للهجوم مدن كريفيه ريه وخاركيف وفينيتسا.