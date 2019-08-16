سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، إنه سيتم النظر في استقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من منصبه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأربعاء القادم.

وأوضحت قراش، في تصريحات إذاعية الجمعة- أن الاجتماع سيخصص لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للإنتخابات الرئاسية والتشريعية وأنه سيعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكان وزير الدفاع الوطني أعلن يوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري استقالته من منصبه تزامنا مع إيداعه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم 15 سبتمبر القادم.