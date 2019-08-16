عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح تسلق المغامر الفرنسي آلان روبرت الملقب بـ«الرجل العنكبوت» إحدى ناطحات السحاب في هونج كونج.

ورفع «الرجل العنكبوت» من أعلى ناطحة السحاب لافتة تدعو للسلام، وسط استمرار التظاهرات في هونج كونج طيلة 10 أسابيع، وصعد الفرنسي البالغ 57 عاما المتخصص في تسلق المباني العالية، ناطحة السحاب المكونة من 62 طابقا، وعلق عليها لافتة سلام تحمل علمي الصين وهوج كونج ويدين تتصافحان وشمسا مبتسمة.

وحسب الفرنسي فإن صعوده تعبير عن دعوة للمشاورات العاجلة بين سكان هونج كونج والحكومة، وبعد صعوده خضع روبرت لفحص طبي ونقل إلى مركز للشرطة ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه بالشغب أم لا.