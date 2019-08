عاقبتها أمها بسحب هاتفها المحمول فغردت عبر الثلاجة

تصورت الأم أنها تعاقب ابنتها بسحب الهاتف الذكي منها. لكن الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعاً وجدت حلاً بديلاً للاتصال بالانترنت .. لكن عبر وسيط غير تقليدي!

بفضل التقدم التكنولوجي المتسارع، أصبح بالإمكان اتصال الكثير من الأشياء بالانترنت، فالمكانس الكهربية يمكنها أن تتحرك من تلقاء نفسها، كما يمكن للتلفزيون أن يتحدث مع المشاهد وغيرها الكثير من الأمثلة.

لم تكن الثلاجات المنزلية بعيدة عن هذا التطور، فقد زودت الكثير منها مميزات رقمية مثل التذكير بالأطعمة التي انتهت فترة صلاحيتها أو تلك التي يوجد بها نقص أو قوائم التسوق الرقمية وكل ذلك من خلال الاتصال بالإنترنت فيما يعرف بانترنت الأشياء Internet of Things IoT.

هذا التطور الكبير ساعد الفتاة الأمريكية دوروثي (15 عاماً) والتي تمكنت من استخدام هذا التطور في تحدي الحظر الذي فرضته أمها عليها، حيث قامت الأم بجمع كافة الأجهزة الالكترونية المتصلة بالانترنت والخاصة بابنتها حتى تتمكن الفتاة من إيلاء المزيد من الاهتمام بمحيطها بحسب ما قالت دوروثي لصحيفة الغارديان البريطانية.

لكن الفتاة لم تعجز عن إيجاد وسيلة للاتصال بالانترنت، فثلاجة المنزل الذكية متصلة بالانترنت وبها شاشة تعمل باللمس، فتمكنت الفتاة من الولوج الى حسابها على تويتر لتكتب تغريدة لمتابعيها عما فعلته بها أمها

"أنا لا أعرف ما إذا كانت تغريدتي هذه ستصل إليكم .. لكنني أتحدث إليكم بالفعل عبر الثلاجة".

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.