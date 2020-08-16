الخارجية الإماراتية تستدعي القائم بالأعمال بسفارة إيران في أبوظبي

استدعت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في دولة الإمارات، اليوم الأحد، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة وسلمه السفير خليفة شاهين، خليفة المرر مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي للشؤون السياسية، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني "بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري و مسؤولين إيرانيين آخرين"، حسب وكالة أنباء الإمارات.

واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذا الخطاب "غير مقبول و تحريضيا و يحمل تداعيات خطيرة على الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج العربي".

ونبهت المذكرة إلى مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وبناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.

وأكدت دولة الإمارات "رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول و هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا إذ ترفض دولة الإمارات أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات كما ترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة.. مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية".

والسبت، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن دولة الإمارات ارتكبت خطأ فادحا بإقامة علاقات مع إسرائيل، مُهددا أبوظبي بمعاملة مختلفة حال فتحت الباب أمام اسرئيل لدخول منطقة الخليج.

وأضاف روحاني خلال اجتماع القيادة الوطنية لمكافحة كورونا: "إننا نحذر الإمارات من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت، فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف... على حكام الامارات أن يعرفوا أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا وعملا خيانيا، ونأمل أن ينتبهوا ولا يستمرون بهذا المسار الخاطئ الذي بدأوه الخميس"، بحسب وكالة الأنباء الإٌيرانية (إرنا).

وتابع: "في رأينا، هذا الفعل خاطئ، ومدان" ويمثل خيانة للشعب الفلسطيني وللمسلمين والقدس.