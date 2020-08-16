كوريا الجنوبية تحذر من إصابات جماعية جديدة بعد إصابات جديدة بكورونا في إحدى الكنائس

حذرت كوريا الجنوبية، من إصابات جماعية جديدة بعد أن سجلت أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ مارس الماضي، معظمها مرتبطة بإصابات ظهرت في كنيسة بالعاصمة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكان قد تم تسجيل 445 حالة إصابة في مطلع الأسبوع مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 15 ألفا و318، طبقا لبيانات صادرة من المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومن بين الإصابات الجديدة، 249 حالة لها صلة بكنيسة "سارانج جيل"، وقالت السلطات اليوم الأحد أنها ستغير قس الكنيسة بسبب انتهاك قوانين الحجر الصحي.

وكانت البلاد قد سجلت أكثر من خمسة آلاف إصابة متعلقة بطائفة دينية يطلق عليها "شينشيونجي" بين فبراير ومارس الماضيين، التي جعلت البلاد ثاني أسوأ دولة بسبب الفيروس في ذلك الوقت.