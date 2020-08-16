هونج كونج تسجل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هونج كونج 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم نقلا عن مصادر حكومية.

وشهدت المدينة الآن أسبوعين من تسجيل حالات إصابة يومية أقل من مئة حالة ومجموعة الإصابات الأخيرة ترفع إجمالي حالات الإصابة إلى حوالي 4500 كما تم تسجيل 69 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتستعد هونج كونج لبدء عمليات فحص شاملة لفيروس كورونا في هذا الأسبوع وتدرس استئناف المحادثات لإعادة خطوط السفر مع اثنين من جيرانها وهما مكاو وجوانجدونج.

وقد مر أكثر من شهر منذ أن فرضت هونج كونج أكثر إجراءات التباعد الاجتماعي صرامة حتى الآن ضد الفيروس، من بين ذلك الحد من التجمعات العامة إلى شخصين وحظر خدمات العشاء الليلية في المطاعم.