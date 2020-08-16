 نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين في أخميم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين في أخميم

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 3:01 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 3:01 م

أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمركز ومدينة أخميم، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور حسين حبارير رئيس المركز.

وأوضح نائب محافظ سوهاج، أن تلك الزيارة تأتي لمتابعة سير العمل بإدارات خدمة المواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.

ووجه بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد نائب المحافظ، توفير جميع الاحتياجات التي تساعد إدارات خدمة المواطنين في أداء دورها على أكمل وجه، والمساهمة في الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

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