 ينقل 500 ألف راكب يوميا بسرعة 120 كيلومترا في الساعة.. تعرف على أول قطار كهربائي في مصر - بوابة الشروق
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ينقل 500 ألف راكب يوميا بسرعة 120 كيلومترا في الساعة.. تعرف على أول قطار كهربائي في مصر

أحمد سعداوي
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 4:50 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 4:50 م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وضع حجر الأساس لأول قطار كهربائي في مصر لربط المدن الجديدة بالقاهرة وتحديدًا عن محطة عدلي منصور التبادلية، وهو القطار الكهربائي (LRT) مدينة السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة).

وفيما يلي أبرز المعلومات عن القطار:

-يبلغ طول القطار الكهربائي 90 كيلومترًا.
-يتكون من 16 محطة.
-يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى (عدلي منصور /العاصمة الادارية 2) بطول 70 كيلومترًا بعدد 12 محطة.
-وتمتد المرحلة الثانية إلى محطة العاشر 2 شمالا ومحطة المدينة الرياضية جنوبا بطول 20 كيلومترًا بعدد 4 محطات.
-تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 60 ألف راكب في الساعة بواقع 30 ألف راكب لكل اتجاه.
-يستوعب القطار 500 ألف راكب يومياً.
-سيتقاطع القطار الكهربائي مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور التبادلية ومع مونوريل العاصمة الادارية فى محطة العاصمة الإدارية 2.
-سرعة القطار التصميمية تصل 120 كم/ ساعة وسيربط المشروع سكان محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 29%.
- تم الانتهاء من ما يقرب 33% من أعمال الكباري بالمشروع و70% من أعمال الأنفاق، و16% من أعمال جسور السكة ونحو 12.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

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