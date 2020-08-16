 «العربية»: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت - بوابة الشروق
الأحد 16 أغسطس 2020 2:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

«العربية»: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت

إطلاق صاروخين من قطاع غزة على إسرائيل
إطلاق صاروخين من قطاع غزة على إسرائيل
محمد حليم
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 2:35 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 2:35 ص

أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.

وأصيب أمس السبت، 4 فلسطينيين بجروح مختلفة في قصف شنته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين أرضا زراعية قرب منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، وطفل يبلغ من العمر 11 عاما، وسيدة، بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة؛ لتلقي العلاج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك