«العربية»: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت

أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.

وأصيب أمس السبت، 4 فلسطينيين بجروح مختلفة في قصف شنته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين أرضا زراعية قرب منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، وطفل يبلغ من العمر 11 عاما، وسيدة، بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة؛ لتلقي العلاج.