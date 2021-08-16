القوى العاملة: تعيين 500 شاب منهم 11 من ذوى الهمم والعزيمة بأسيوط

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط عينت 500 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1857 شابا، فضلا عن إصدار 325 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

من جهته، أوضح حازم على حسن مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي - أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 74 ألف جنيه، لـ27 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 58 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم.

وأضاف "كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 126 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1222 منشأة، وأسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوى، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية.

وذكر إلى أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.