بنك تايلاند المركزي: تعافي الاقتصاد سيستغرق وقتا طويلا

قال محافظ البنك المركزي في تايلاند، اليوم الاثنين، إن تعافي الاقتصاد في البلاد سيستغرق وقتا طويلا، لأن تفشي إصابات فيروس كورونا صارت أكثر خطورة مما تم تقديره من قبل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المحافظ سيتابوت سوتيوارت ناروبوت قوله في إفادة صحفية ببانكوك اليوم، إن تايلاند ستتخلف أيضا عن نظيراتها من حيث التعافي الاقتصادي.



وجدير بالذكر أن تايلاند قد خفضت توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، إثر أسوأ موجة لتفشي إصابات "كوفيد -19".



وقد تضرر دخل الأسر في تايلاند بشدة بسبب وباء كورونا، وخسر ما يقدر بنحو 6. 2 تريليون بات خلال الفترة بين عام 2020 وعام 2022.