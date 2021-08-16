ميركل تتحدث عن ساعات مريرة في أفغانستان

تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن "ساعات مريرة" في ضوء التطورات الحالية في أفغانستان مع تقدم حركة طالبان الإسلامية المتشددة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الحزب المسيحي الديمقراطي أن ميركل أوضحت خلال اجتماع لهيئة رئاسة الحزب اليوم الاثنين مدى أهمية حملة القوات المسلحة الألمانية لإنقاذ المواطنين الألمان وأعضاء السفارة والموظفين المحليين، مشيرة أيضا بوضوح إلى أن تأمين مطار كابول لم يكن ممكنا إلا بدعم قوات أمريكية.

وفيما يتعلق على ما يبدو بإمكانيات القوات الألمانية ذكرت المستشارة أن عملية تأمين المطار أوضحت ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله.

وفي ضوء توقعات بحركات لجوء من أفغانستان، أوضحت المستشارة مدى أهمية دعم البلدان المجاورة لأفغانستان والمنطقة بأكملها، مضيفة أن مدى قدرة الناس على مغادرة أفغانستان سيتوقف على طالبان.

وبحسب مصادر الحزب، أشارت ميركل إلى قرار الحكومة الأمريكية بالانسحاب من أفغانستان وكذلك إلى أصل الحملة العسكرية الغربية في أفغانستان: فكانت هجمات القاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001 سبب الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان.

وكان العقل المدبر للهجمات، زعيم القاعدة أسامة بن لادن، تحت حماية طالبان في أفغانستان.