 وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظرائه الغربيين جهود إجلاء رعاياهم من أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظرائه الغربيين جهود إجلاء رعاياهم من أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 6:09 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 6:09 م

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع مجموعة من نظرائه الغربيين، جهود إجلاء مواطنيهم من العاصمة الأفغانية كابول، ومساعدة الأفغان المستضعفين.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، في مكالمات هاتفية منفصلة مع نظيرته الأسترالية ماريس باين والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والنرويجي إين إريكسن سوريد.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي مع نظرائه التطورات في أفغانستان، بما في ذلك الوضع الأمني.

ويذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت حركة طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، إذ استولت أمس على العاصمة كابول، بعد مغادرة الرئيس أشرف غاني البلاد.

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