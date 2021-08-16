 الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية إلى لبنان - بوابة الشروق
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الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية إلى لبنان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 6:16 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 6:16 م

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات طبية للشعب اللبناني الشقيق، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين - أن الطائرة تحمل أدوية ومستلزمات طبية لإيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان الشقيق؛ نظرًا للظروف التي يمر بها حاليًا.

وقال أمين عام الهيئة حسين الشبلي إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية جرى التواصل مع وزارة الصحة لتأمين المواد والمستلزمات الطبية، والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لتأمين إرسال طائرة المساعدات للوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين.

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