فيريرا يطالب لاعبي الزمالك بغلق ملف الكأس والتركيز على الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وبدأت الجلسة بتوجيه التهنئة للاعبين على الفوز على الإسماعيلي في بطولة كأس مصر، وطالب المدرب البرتغالي اللاعبين بغلق ملف مباريات كأس مصر و التركيز في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد فيريرا على أن هدفه هو تحقيق الفوز في المباريات المتبقية، واستكمال سلسلة الانتصارات، لحسم لقب الدوري.

وحرص المدير الفني البرتغالي على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وشرح برنامج تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام فاركو.

ويستعد الزمالك للقاء فاركو المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الاسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.