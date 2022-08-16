الإنقاذ النهري بالقليوبية ينتشل جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

لقي شابان مصرعهما، أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد في دائرة القسم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي عن غرق شابين في ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية على الفور لمكان الحادث، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين،.

بالمعاينة والفحص تبين أن الجثة الأولى للمدعو "محمد. أ. س"، 16 سنة، طالب، والثانية للمدعو "يوسف. ي. م"، 20 سنة، عامل، مقيمان دائرة القسم، واللذين لقيا مصرعهما غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد أثناء الاستحمام.

جرى نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، لمعرفة سبب الوفاة، وتم تسليم الجثتين لذويهما، وتم تشييع الجثامين لمثواها الأخير من قبل أسرهم والأهل والجيران.