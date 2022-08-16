محافظ الإسكندرية: تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات في نطاق برج العرب ضمن الموجة 20

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه استمرارا لحملات إزالة التعديات على أراضي الدولة وتطبيق الموجه 20 تنفيذ 15 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة في نطاق برج العرب.

وكلف الشريف، في بيان، اليوم الثلاثاء، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة.

وشدد على متابعة الجهاز التنفيذي بالمحافظة والتنسيق بين جهات الولاية والجهات المعنية لتنفيذ الحملات الدورية والمفاجئة في سرية تامة لضبط المخالفات.

وأشار الشريف إلى أنه خلال اليوم الثالث من المرحلة الأولى من الموجة ٢٠ لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 15 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري ببنجر السكر بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، وتم تنفيذ قرارات اليوم لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية صرف النصر بالقرية ١٦ ببنجر السكر، وتم استرداد مساحة ٩.٨ سهم و٣ قراريط و٧ فدادين.