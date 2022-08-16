جوتيريش يلتقي زيلينسكي وأردوغان بمدينة لفيف بعد غد

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يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد غد الخميس في أوكرانيا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه من المقرر أن يجري اللقاء في مدينة لفيف غربي أوكرانيا. وسوف يتوجه جوتيريش في ذلك الوقت إلى مطار مدينة أوديسا.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الموضوعات التي ستجري مناقشتها خلال الزيارة.

وقبيل العودة إلى نيويورك، سوف يزور الأمين العام للأمم المتحدة مركز التنسيق المشترك لمراقبة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود في إسطنبول.