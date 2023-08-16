عضو أمناء الحوار الوطني لـ«الشروق»: سنناقش القضايا التي انتهت منها اللجان المتخصصة واحدة تلو الأخرى

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء سيجتمع اليوم الأربعاء، لمناقشة ما قدمته اللجان المتخصصة من مقترحات وتوصيات، بالمحاور الثلاث للحوار الوطني السياسي والاقتصادي والمجتمعي، مشيرا إلى عقد نحو 60 جلسة عامة لمناقشة 70 قضية.

وأضاف الكشكي لـ"الشروق"، أن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية، ذاكرا أن اللجان التي لم تنته من توصياتها قد تعقد جلسات عامة أخرى خلال الفترة المقبلة لاستكمال المناقشات.

وأوضح أنه إذا حدث توافق داخل مجلس الأمناء على مقترحات تلك اللجان سيتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى حالة وجود إضافة يتم النقاش حولها للوصول لمساحات مشتركة قبل رفعها الى رئيس الجمهورية، الذى وعد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط فى حدود صلاحياته الدستورية والقانونية.

وأوضح أنه حال تباين الآراء داخل مجلس الأمناء بشأن المقترحات المطروحة، فإن اللائحة الداخلية لمجلس الأمناء منحته الحق فى رفع 3 آراء مختلفة لذات الموضوع، مشيرا إلى أنه سيجري مناقشة القضايا التي انتهت اللجان منها واحدة تلو الأخرى داخل مجلس الأمناء.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حالياً تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأكد أن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.