قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم إحالة عدد من العاملين بالوحدة الصحية بقرية القصر، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون أذن مسبق.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية على الوحدة الصحية بقرية القصر للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات تزامنا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة.

حيث بدأ جولته بالمرور عيادة الباطنة والصيدلية ومكتب التطعيمات وعيادة تنظيم الأسرة وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم.

وأكد أن مديرية الصحة بمطروح مستمرة فى تنظيم فرق متنقلة تنفيذا لمبادرة 100 يوم صحة للمواطنين والعاملين بمقر المصالح الحكومية والنقابات بالتعاون مع المديريات والنقابات.