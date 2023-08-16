الهلال السعودي يقترب من إعلان تعاقده مع بونو

اقترب المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، من الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما أشار إليه الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، توصل الهلال إلى اتفاق مع إشبيلية للحصول على خدمات بونو مقابل رسوم ثابتة بقيمة 19 مليون يورو وبجانب إضافات تصل إلى 21 مليون.

وأضاف رومانو أنه ستتم مناقشة الشروط الشخصية قبل إبرام العقد الذي سيكون مدته ثلاث سنوات، بعد الليلة نظرا لتركيز بونو على مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وكان بونو على اعتاب الانتقال إلى ريال مدريد، بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الميرنجي بقطع في الرباط الصليبي، لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح وأعلن الريال تعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي على سبيل الإعارة.