اتحاد الكرة ينفذ طلب الأهلي

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أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لم يخطر الجبلاية حتى الآن بالموعد النهائي لمباراة السوبر الإفريقي.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يعلن من خلاله طلبه من اتحاد الكرة سرعة مخاطبة الكاف لمعرفة موعد مباراة السوبر بناء على توصية من السويسري مارسيل كولر.

ويواجه الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وترددت في الأيام الماضية تقارير سعودية تشير إلى إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي وبطل الجزائر يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل عل ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وأشار رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى أنه تمت مخاطبة الكاف أكثر من مرة لتحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي ومواعيد انطلاق مواجهات بطولة دوري السوبر الإفريقي.