أبطال فيلم وش في وش لعادل إمام بعد شائعة اعتزاله: يا جبل ما يهزك ريح

عبر أبطال فيلم "وش في وش" عن انزعاجهم الشديد من شائعة اعتزال الفنان الكبير عادل إمام، وذلك خلال العرض الخاص للفيلم الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.

وخلال لقاءهم مع برنامج "رؤيا مصر"، أكد نجوم الفيلم على مكانة الزعيم الفنية والإنسانية

فقالت أنوشكا: "مبقاش كبير من قليل، وقصاد عيني لما اشتغلت معاه كان أول واحد بيحضر، وبيجي مذاكر شغله، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، ويا جبل ما يهزك ريح".

فيما عبرت الفنانة أمينة خليل، عن استياءها الشديد من مروجي الشائعات قائلة: "أحب أقول لأي حد بيطلع شائعات يعني، كبروا دماغكم شوية، وبلاش فضا بقى وحسبي الله ونعم الوكيل، وبقوله أنت الكينج، ده أنت تكمل واحنا اللي نعتزل".

كما أكد الفنان أحمد خالد صالح، والفنان الشاب محمود الليثي، أن الزعيم له مكانته الفنية وتمنا له دوام الصحة والعافية ووصفا الشائعة بالسخيفة.

وشاركهما الدعوات كلا من الفنانة الشابة أسماء جلال والفنانة داليا شوقي.

وعلى جانب آخر قالت الفنانة هالة فاخر، في لقاء خاص لرؤيا مصر عن كرهها لأخبار الشائعات من السوشيال ميديا: "اللي طلعوا الشائعة عاوزة أقولهم ملكوش دعوة بالناس ده فنان عظيم تربع على عرش الفن كله فوق الخمسين سنة، وربى أجيال وحتى لو اعتزل هو حر يستمتع بحياته وأولاده وأحفاده، وربنا يديله الصحة والعافية لأنه زعيمنا".