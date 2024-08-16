طمأن الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان والطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهورها على صحتها، مؤكدا أنها في «تحسن جميل ومستمر والأمور تسير بشكل جيد».

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام» المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء الخميس، إلى إنها أطلقت أغنية جديدة خلال الأيام الماضية، وتستعد لطرح أغنيتين أو ثلاث قريبا.

وحول الفترة التي تحتاجها شيرين للتعافي نهائيا والعودة لجمهورها، قال إنه «لا يوجد أمر سهل، لكن هناك شيء اسمه المثابرة مع الدعم، وشيرين لديها مثابرة وحالتها في تحسن وتحتاج إلى الدعم من جمهورها الكبير الذي يحبها».

ورد على واقعة تقبيل شيرين ليده خلال إحدى الحفلات في تونس، قائلا إنه «تفاجأ بالأمر» مثله مثل الجميع، مضيفا: «أنا فوجئت زيكم تماما، لكن هذا يدل أنها إنسانة طيبة جدًا وعفوية حست إن هذا الشخص ساعدها، ودي كانت طريقة تعبيرها»، مؤكدا أنه يقدرها ويحترمها ويحبها كثيرًا.

وحول حقيقة مواجهة الأشخاص الأكثر حساسية صعوبة أكثر في التعافي، نفى وجود صعوبة خاصة لهم في التخلص منه، قائلا: «لا يوجد أمر مستحيل، فالشخص الذي يريد الشفاء سيشفى، لكن المشكلة تكمن في رفيق السوء».

وأضاف محذرًا: «إذا كان الشخص المدمن يتعاطى المخدرات بسبب وجود رفيق سوء يغريه بالتعاطي، فسيكون من الصعب عليه الشفاء ما دام هذا التأثير مستمرا في حياته».