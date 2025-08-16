محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجان لحصر وحدات الإيجار القديم ومتابعة الموجة 27 لإزالة التعديات

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري العموم بالديوان العام.

استهل المحافظ الاجتماع بمناقشة الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، موجها بتشكيل لجان متخصصة للتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ القرارات وفق الضوابط والمعايير التي نص عليها القانون.

كما شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، مع تذليل معوقات العمل وتقديم الدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف، والتنسيق مع جهات الولاية لمنع عودة التعديات مجددًا.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق المراكز والمدن، للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لإنهائها وفق البرامج الزمنية المحددة، مؤكدًا مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.