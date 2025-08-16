أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار إيرين اشتد ليصبح إعصارًا قويًا من الفئة الخامسة، في منطقة الكاريبي اليوم السبت، وسرعان ما زادت قوته من عاصفة استوائية في يوم واحد.

ورغم أن مركز الإعصار المتجمع ليس من المتوقع أن يضرب اليابسة، فهو يهدد بالتسبب في هطول أمطار غزيرة حيث تزداد قوته وتتوسع بصورة مستمرة .

وبحلول ظهر اليوم ازادت السرعة المستمرة لرياحه بأكثر من الضعف لتصل إلى 255 كيلومترا.

وكان إعصار إيرين قريبا يما يكفي ليؤثر على الجزر القريبة. وصدرت تحذيرات من عاصفة استوائية بالنسبة لكل من سانت مارتن وسانت بارتيلمي. وحذر مركز الأعاصير من هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق وتسببها في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وانهيارات طينية.