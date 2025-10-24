قاذفات بي-1 الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا

حلق زوج من القاذفات الثقيلة الأسرع من الصوت التابعة للجيش الأمريكي حتى ساحل فنزويلا يوم الخميس، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من قيام مجموعة أخرى من القاذفات الأمريكية برحلة مماثلة في إطار تمرين تدريبي لمحاكاة هجوم.

وتأتي هذه الرحلات في الوقت الذي قام فيه الجيش الأمريكي ببناء قوة كبيرة بشكل غير عادي في البحر الكاريبي والمياه قبالة ساحل فنزويلا، مما أثار تكهنات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحاول الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه تهما بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة.

وينفذ الجيش الأمريكي منذ أوائل سبتمبر هجمات قاتلة على سفن في المياه قبالة فنزويلا يقول ترامب إنها تهرب بالمخدرات.

ووفقا لبيانات تتبع الطيران، أقلع زوج من قاذفات بي-1 لانسر من قاعدة دايس الجوية في تكساس يوم الخميس وحلقت الطائرتان عبر منطقة الكاريبي وصولا إلى ساحل فنزويلا. وأكد مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات العسكرية الحساسة، أن رحلة تدريب لقاذفات بي-1 جرت في منطقة الكاريبي.

وتستطيع قاذفة بي-1 حمل قنابل أكثر من أي طائرة أخرى لدى القوات الجوية الأمريكية.