التعليم توجه بالتأكد من التزام المدارس الخاصة بالمصروفات والمناهج القومية والكثافات

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية؛ للتأكد من مدى التزامها بالضوابط المعتمدة، لا سيما ما يتعلق بالمصروفات الدراسية، والكثافات الطلابية، والمناهج القومية؛ وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.

وأضافت الوزارة، في الكتاب الدوري استعدادًا للعام الدراسي الجديد، ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة في محيط المدارس، بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية طوال فترة الدراسة والامتحانات.

وأشارت إلى ضرورة التنسيق الفوري مع الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتفعيل آليات إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المدارس، والإبلاغ عن أي مخالفات؛ ضمانًا لاستمرارية عمل المؤسسة بكفاءة وفاعلية، مع تفعيل التنسيق المستمر بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات والإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة؛ لضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة أي طارئ.

وشددت على مديري المدارس بضرورة إحكام إجراءات الدخول والخروج، وذلك من خلال غلق أبواب المدرسة فور انتهاء طابور الصباح، وتفعيل دور الإشراف اليومي ضمانًا للانضباط، مع التأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول، وتسجيل بياناتهم بشكل فوري.

كما نوهت إلى ضرورة غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب؛ حفاظًا على أمن وسلامة المنشأة التعليمية.

فيما دعت إلى استمرار التنسيق والتواصل الفعّال مع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بهدف معالجة المشكلات البيئية والمجتمعية التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، وذلك من خلال التعاون في أعمال النظافة والإزالة وصيانة محيط المدارس؛ بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة للتحصيل الدراسي.

وأكدت الالتزام التام بمنع التدخين داخل الحرم المدرسي بجميع أشكاله، سواء من قبل الطلاب أو العاملين أو الزائرين، حفاظًا على الصحة العامة وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من الملوثات، تتماشى مع القيم التربوية والمعايير الصحية المعتمدة.

وشددت على أن يكون استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس في إطار تنظيمي واضح ومحدد، بما لا يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية أو البيئة المحيطة؛ حرصًا على توفير مناخ تعليمي هادئ ومنضبط.

ووجهت الوزارة، بتعزيز التواصل الإيجابي مع المعلمين وأولياء الأمور من خلال تخصيص مواعيد محددة وثابتة لاستقبالهم داخل المدرسة، وفقًا لما هو منصوص عليه بالخريطة الزمنية المعتمدة؛ بما يضمن توفير بيئة يسودها الاحترام المتبادل، ويسهم في دعم الشراكة المجتمعية الفاعلة في العملية التعليمية.