 بالفيديو.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يهنئان محمد إمام بعيد ميلاده - بوابة الشروق
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بالفيديو.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يهنئان محمد إمام بعيد ميلاده

أسامة الكيلاني
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 9:35 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 9:35 م

نشر الفنان محمد إمام، فيديو جديد للفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي أثناء قضائهما لشهر العسل، وقاما بتهنته بمناسبة عيد ميلاه.

وخلال الفيديو هنأ أحمد فهمي محمد إمام قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا إيمو وكان نفسنا نكون معاك امبارح".

وعلق محمد إمام، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام قائلًا: "حبايبي عرسان مصر، أخويا ومراته من شهر العسل".

يذكر أن محمد إمام، احتفل بعيد ميلاده بالأمس بعد أن أقامت له زوجته حفلًا مفاجأ في منزلهما، جمعت فيه العديد من أصدقائه المقربين مثل دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، أحمد رزق، أشرف عبدالباقي، هشام ماجد، سليمان عيد ومحمود البزاوي.

 


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