أكد الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، أن بطولة دوري أبطال أوروبا هدف دائم لفريقه، مشيرا إلى أن الفريق يبدأ الموسم بأهداف وطموحات جديدة.

وقال شتيجن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة ودورتموند في أولى جولات الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا: "دائما دوري الأبطال هدف لنا، لقد فشلنا العام الماضي في نصف النهائي أمام ليفربول، لكننا الآن في موسم جديد بأهداف جديدة ونحن نبحث عن الأفضل".

وعن المباراة أمام دورتموند والضغط الهائل في دوري الأبطال أضاف شتيجن: "الضغط متواجد دائمًا في هذه البطولة، بسبب اللعب على مستوى عالٍ جدًا، يجب ألا ننسى ما حدث العام الماضي ، ولكننا مقتنعون بما نفعله وستكون مباراة صعبة للغاية".

شتيجن أشار إلى أن ملعب دورتموند «سيجال أودونا بارك»صعب للغاية قائلًا: "هو ملعب صعب للغاية، أعلم هذا الأمر عندما كنت ألعب هنا في البوندسليجا، آمل أن نحقق مباراة جيدة".