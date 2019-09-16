سليمان عيد يكشف عن كواليس أحد مشاهده من فيلم «الباشا تلميذ»

كشف الفنان سليمان عيد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن كواليس أحد مشاهده مع الفنان حسن حسني والفنان كريم عبدالعزيز من فيلم "الباشا تلميذ".



ونشر "عيد" مقطع فيديو من الفيلم عبر "إنستجرام" والذي يظهر فيه أثناء الفرح وكان يقدم دور المخبر "سباعي"، ويتفاجأ بالفنان حسن حسني الذي يقدم دور اللواء "نجدت"، وعلق سليمان عيد على الفيديو قائلًا: "المشهد ده تم ارتجاله يوم التصوير من فيلم الباشا تلميذ".



"الباشا تلميذ" بطولة الفنان حسن حسني، كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ومن تأليف بلال فضل، وإخراج وائل إحسان، وتم عرضه في يناير 2004.



