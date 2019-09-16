مزاد علني بإداراة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر

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أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزاد العلني المحلي بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية لعملية استغلال بوفيهات ديوان عام المحافظة.

وتحدد جلسة يوم الاثنين الموافق 30-9-2019 في تمام الساعة 12 ظهرا موعدا للمزاد.

وتسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير (50 جنيها) من إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية.

يذكر أن تأمين دخول المزاد مبلغ 1500 جنيه تزاد إلى10% من إجمالي قيمة الاستغلال عن كامل المدة "3 سنوات" تدفع كامل قيمة التأمين بالجلسة فور الرسو، وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية.

وعلى المتقدمين للمزاد تسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www. etenders.gov.eg.

وعلى راغبي الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والحضور في الميعاد المحدد للجلسة ومعه صور من المستندات الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات.

يشار إلى أن القانون 182 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98 فيما لا يتعارض مع القانون 182 لسنة 2018 مكملا لهذا الإعلان.