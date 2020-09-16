عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: كان يجب أن يستتب السلام في الشرق الأوسط منذ 40 عاما

قال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أشلي أنصارا، إنه كان لا بد من العثور على حل لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أنه تم إضاعة وقت طويل دون إحلال السلام في الشرق الأوسط، معقبًا: «بيلعبوا كرة في الوقت الضائع، لأنه كان المفروض أن يستتب السلام في المنطقة منذ 40 سنة»، ليرد عليه «عبد الحميد»: «وهل قدمت إسرائيل لدول الشرق الأوسط ما يشجع على عقد اتفاقيات سلام معها على مدار الـ40 عامًا الماضية؟».

ورد عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: «بلا شك قدمت إسرائيل ما يشجع على خطوات السلام»، قائلًا إن هناك العديد من الدول التي لديها علاقات عسكرية واقتصادية مع إسرائيل التي لا يعلم أحد عنها شيئًا.

ولفت إلى أن تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل ولها علاقات عميقة معها، مستطردًا: «للأسف تركيا بتلعب مع الدول العربية لعبة القط والفار».

وتابع: «كثير من الدول العربية بيخافوا من ردود افعال شعوبهم ولا يصارحوهم بأن السلام فيه منفعة لهم»، مضيفًا أن «بعض الحكام الديكتاتوريين في الشرق الأوسط يستعملون إسرائيل كطُعم وغطاء لقباحتهم»، بحسب وصفه.

ووقعت، مساء الثلاثاء، اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.