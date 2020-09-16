جهاز العاشر من رمضان: الانتهاء من تنفيذ ٤٦٠٠ شقة بالإسكان الاجتماعي

أجرى المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بعدد من مشروعات مدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل المهندس علاء عبد العزيز، جولته بتفقد مشروع "الإسكان الاجتماعى" بحي الأندلس، وشدد على الالتزام الكامل بالمواصفات والبرامج الزمنية للانتهاء من اعمال الطرق والمرافق بما يتوافق مع تسليم الوحدات لحاجزيها.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة منظومة الصرف الصحي بالمدينة، وأكد جاهزية المولدات والطلمبات بكافة روافع الصرف الصحي والاستعداد لموسم الشتاء.

واختتم المهندس علاء عبد العزيز، الجولة بتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة تنقية المياه بطاقة ٦٠٠ ألف م٣/يوم، كما التقي بمسؤلي المحطة، وشدد علي الالتزام بالتوقيتات المحددة للتشغيل.

من جانبه، صرح المهندس خالد شاهين، بأن مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس يشمل تنفيذ ١١٣٨٠ وحدة سكنية بإجمالي (٥٦٩ عمارة)، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (٤٦٠٠) وحدة سكنية بالمشروع طبقا لخطة الإسكان الاجتماعي بالمدينة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠.

وأكد المهندس خالد شاهين، الانتهاء من المشروعات الخدمية وتوصيل المرافق للمشروع في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وما يأتي معه من أمطار وسيول ونوات، وذلك للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين، كما تم التنسيق بين جميع الجهات المختصة ولا سيما في مجال شبكات المياه والصرف الصحي لرفع كفاءة شبكات الصرف، وتطهير مخرَّات السيول والبالوعات، والتأكد من عدم وجود أي مخلفات تعيق تصريف المياه على مستوى جميع الأحياء وتطهيرها، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بذلك، وكذا مراجعة منظومة الخط الساخن الخاصة بشكاوى المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة في حالة تقلبات الطقس.