قالت هدى عبدالمريد، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه بمجرد علم المجلس بواقعة تقييد سيدة لشقيقتها بسلاسل في منزل مهجور، تابع الحالة، مؤكدة وجود دوافع اجتماعية وراء الواقعة.

وأضافت عبدالمريد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن المجتمع ينظر للمعاقة ذهنيًا على أنها مجلبة للعار، إذا خرج للشارع، مشيرة إلى أنه جراء حديثها مع شقيقتها، فإنها اكتشفت أن الدافع وراء تقييد الحالة هو خوف شقيقتها عليها ومحاولة حمايتها.

ونبهت بوجود العديد من الحالات المماثلة لحالة مسعودة، مناشدة الدولة لإنشاء مؤسسات تعمل على رعاية مثل هذه الفئة اجتماعيًا وطبيًا.

وذكرت عضو المجلس القومي للمرأة، أن القيود لا تكون بالسلاسل فقط بل قد تكون قيودًا معنوية بالحبس خلف الأبواب، والحرمان من رؤية العالم الخارجي.