 العثور على جثة شخص في محيط سنترال كوم إمبو بأسوان - بوابة الشروق
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العثور على جثة شخص في محيط سنترال كوم إمبو بأسوان

أرشيفية
أرشيفية
حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:49 م

عثر عدد من المارة بمنطقة السبعين بمدينة كوم إمبو بأسوان، اليوم الأربعاء، على جثة عامل ملقاة بمحيط سنترال المدينة.

وكان بلاغًا وصل إلى العميد محمد هلال مأمور مركز شرطة كوم إمبو، يفيد بعثور عدد من المارة على جثة بمحيط السنترال المدينة.

وانتقل فريق من المباحث برئاسة العقيد محمد لطفي والنقيب نادر منصور لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يدعى "محمود أحمد" ٤٠ سنة، توفي أثناء تواجده بمحيط السنترال، حيث تم نقله الجثة للمشرحة.

وبسؤال أسرة العامل، أكدت أنه يعاني من مرض مزمن، وتم تسليم جثة للأسرة بعد قرار النيابة.


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