برلمان اليابان يقر يوشيهيدي سوجا رئيسا جديدا للحكومة

أقر البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، تعيين الرئيس الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، يوشيهيدي سوجا، رئيسا للوزراء.

وحظي ترشيحه بتأييد غالبية النواب في مجلس النواب، الذي وفقا للدستور، له الكلمة الأخيرة في انتخاب رئيس الحكومة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفاز سوجا خلال التصويت بثقة 314 نائبا من أصل 462 نائبا في مجلس النواب. كما حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ.

ويترتب على سوجا أن يعلن في الساعات القليلة المقبلة عن قوام حكومته الجديدة.

ومن المتوقع أن يحتفظ معظم أعضاء حكومة شينزو آبي الأخيرة، بمناصبهم الوزارية. على سبيل المثال، سيحتفظ بمنصبه وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، ووزير المالية تارو آسو، ووزير أراضي الدولة والبنية التحتية والنقل والسياحة كازويوشي أكابا، وكذلك سيكو هاشيموتو الوزير المسؤول عن الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو، ووزير الإنعاش الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا. كما ستتم إعادة تعيين وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشي كاجياما، الذي يشرف في الحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

أما وزير الدفاع تارو كونو، فسيترك منصبه، وسيحل محله الأخ الأصغر لرئيس الوزراء السابق، نوبو كيشي الذي كان نائبا لوزير الخارجية سابقا. وسيشغل كونو منصب وزير الدولة المسؤول عن تنفيذ عملية إصلاح الجهاز الحكومي.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الحكومة اليابانية، إن حكومة اليابان برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي، استقالت اليوم الأربعاء، بالكامل.