قال السفير الأمريكي بإسرائيل، ديفيد فريدمان، إن إسرائيل مستعدة لإحلال السلام مع فلسطين، مشيرًا إلى أن إسرائيل قبلت بخطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، مطلع العام الجاري.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، أنه «لا شك في رغبة الإسرائيليين في العمل مع الفلسطينيين»، متسائلًا عما إذا كان الفلسطينيون يريدون فعل ذلك وما إذا كانوا مستعدين للاجتماع حول طاولة الحوار.

وأشار إلى أن الفلسطينيين ذهبوا إلى الأمم المتحدة ورفضوا الخطة دون الجلوس مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، موضحًا أن الفلسطينيين منقسمون بين السلطة والمجموعات والفصائل الأخرى.

ولفت السفير الأمريكي بإسرائيل إلى أن «الشعب الفلسطيني يريد قطاعًا تعليميًا وصحيًا أفضل وفرص عمل، أما القيادة الفلسطينية لا تريد ذلك»، متابعًا: «نحاول العمل مع الشعب الفلسطيني لأطول فترة ممكنة على أمل أن نحقق نتائج».

وعن معارضة تركيا لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، وصف الأمر بأنه ليس منطقيًا، معقبًا: «لماذا تكون الدول ضد إقامة علاقات عادية ودبلوماسية تؤدي إلى التعاون والازدهار والأمن».

ورعت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.