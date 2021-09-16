المنتخب يواجه ليبريا وديا ويتمسك بضم صلاح أمام ليبيا

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن المنتخب سيواجه منتخب ليبيريا وديا بشكل كبير يوم 30 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن كارلوس كيروشاتفق مع الجهاز الفني على ذلك في جلسة اليوم.

وقال جمعة في تصريحات حسب برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "متمسكين بضم محمد صلاح لاعب ليفربول في المعسكر المقبل،وهو لاعب كبير وسيشكل الفارق مع منتخبنا بشكل مؤكد".

وأضاف أن معسكر المنتخب سيبدأ بشكل كبير يوم 28 سبتمبر، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان بالاتفاق مع كارلوس كيروش في جلسة اليوم.

وتابع "ستكون هناك مباراة ودية في المعسكر المقبل، وبشكل كبير ستكون يوم 30".

وأتم: "نحن نسعى لاستكمال عمل الجهاز الفني السابق، وتقديم نجاحات تليق بمنتخب مصر".

وينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعدالحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.

ويمتلك منتخب مصر في رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل بعد مواجهة كل من أنجولا والجابون، فيما يتصدر المنتخب الليبي المجموعة وفي رصيده6 نقاط من انتصارين حققهما على الجابون ثم أنجولا على الترتيب.