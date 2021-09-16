محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحى قرية باخوم في مركز ساحل سليم، بطاقة استيعابية 16 ألف لتر/ ثانية بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة: المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال التى يجرى تنفيذها بمحطة الرفع وخط الطرد الرئيسى وشبكات الانحدار الخاصة بالمشروع، والتقى العاملين بالمشروع، وطالبهم بالتفانى فى العمل ومراعاة معايير الجودة فى التنفيذ.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، إلى أن المشروع يضم محطة رفع صرف صحي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 16 لتر/ ثانية وخط طرد بطول 800 متر وقطر 6 بوصات وشبكات انحدار تصل إلى 3500 متر بأقطار مخالفة ما بين 6 إلى 10 بوصات وعدد 450 غرفة صرف صحي منزلية بتكلفة إجمالية 11 مليون جنية لتحقيق استفادة 2000 نسمة فى المرحلة الأولى.

وقال محافظ أسيوط إن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى تمثلت فى تنفيذ 275 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و172 مليون جنيه، معلناً استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم المشروعات التنموية في كل القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز، هي "ساحل سليم، وأبوتيج، وأبنوب، وصدفا، والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط".

ولفت إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.