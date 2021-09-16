كازاخستان تسجل 3 آلاف و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 3 آلاف و343 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 851 ألفا و661 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 4 آلاف و548 حالة شفاء تام، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد ارتفع إلى 775 ألفا و106 حالات.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 75 ألفا و685 مريضا، منهم 14 ألفا و334 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 8 مناطق في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة قبل يومين أن 7 ملايين و194 ألفا و860 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 6 ملايين شخص على الجرعتين.