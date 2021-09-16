في مثل هذا اليوم 16 سبتمبر 2006، رحل أستاذ الكوميديا الفنان فؤاد المهندس ابن حي العباسية تاركا سجلا حافلا من العمل الكوميدي والدرامي والإذاعي والمسرحي، ما زال حاضرا في أذهان الجماهير حتى الآن.

وبدأ المهندس مشواره الفني في الخمسينات، وتعددت أعمالة ما بين الكوميديا والمسرح والسينما والفوازير والإذاعة والغناء، حيث تعتبر أغانية حاضرة حتى يومنا هذا، يردد الأطفال أغنية عيد ميلاد أبو الفصاد، ورايح أجيب الديب من ديله.

وحفلت حياة الفنان الكوميدي، بالعديد من الأحداث ولكن أهمها هو زواجه بالفنانة شويكار، حيث يعد هذا الثنائي هو الأشهر والأسعد في تاريخ السينما، ليس فقط لزواجهما ولكن للأعمال الفنية التي شاركوا فيها سويا في فترة الستينات والسبعينات.

وفي السطور التالية نرصد زواجه من الفنانة شويكار.. وكيف استمر الزواج 20 عاما؟ وما سبب الانفصال؟.. وماذا قال كل منهما عن الآخر؟

- بداية الحب

جمعت الثنائي الفني رحلة الحب كبيرة، كانت بدايتها عام 1968، عندما جمعتهما مسرحية السكرتير الفني.

- عرض الزواج

أثناء عرض مسرحية هو وهي، فاجأ فؤاد المهندس الفنانة شويكار وطلب منها الزواج قائلا "تتزوجيني يا بسكوتة"؟.. وردت عليه شويكار قائلة: "ومالو" حيث كانت تبادله نفس الشعور، وتزوجا في العام التالي.

- نصيحة لبنى عبدالعزيز

قالت الفنانة الراحلة شويكار، إن الفنانة لبنى عبدالعزيز احتضنتها في بداية مشوارها الفني، ونصحتها بالزواج من فؤاد المهندس؛ لأنه سيكون أحن أب على ابنتها اليتيمة، حيث كانت شويكار وقتها أرملة حسن نافع.

- زواج في الثانية صباحا

كان يوم زفاف فؤاد المهندس وشويكار حدثا كوميديا، أثناء تصوير فيلم "هارب من الزواج"، حيث كان يرتدي فؤاد المهندس في نهاية الفيلم، بدلة وكارفت وشويكار ترتدي فستان عروسة وطرحة، فاستغل الاثنان هذا المشهد وذهبا بعد التصوير إلى المأذون في الساعة الثانية صباحا.

- كيف كان زواج الـ20 عاما

تزوج فؤاد المهندس وشويكار ولم يكن الزواج الأول لهما، حيث كانت الزيجة الأولى للمهندس من زوجته الأولى عفت سرور، وأنجب منها ولدين هما أحمد ومحمد.

وكانت شويكار تزوجت المهندس حسن نافع الجواهرجي، وأنجبت منها ابنتها منة الله، وعاش الثنائي وأولادهما تحت سقف واحد واستمر زواجهما 20 عامًا لينتهي بالانفصال الغامض الذي لم يعرف أحد أسبابه الحقيقة.

- الانفصال الغامض

لم يكتب لهذا الزواج أن يستمر طوال عمرهما ولكن فوجئ أقاربهما بقرار الانفصال دون الإفصاح عن الأسباب.

وعن حقيقة الانفصال، صرح الناقد الفني طارق الشناوي، في برنامج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدي، بأن فؤاد المهندس وشويكار كانا ثنائي لن يتكرر، وبعدما سمعت عن انفصالهما، سألت فؤاد المهندس عن السبب، وكان الرد أن الطلاق هو الحل الأمثل لهما وقال: "الحياة بينا كزوجين انتهت".

وقال المهندس في حوار تليفزيوني مع الإعلامي مفيد فوزي، إن الانفصال قد يكون لزيادة حرصي على شريكة حياتي، والظاهر أن الحرص الشديد يفسد العلاقات.

- شائعة الخيانة

ردد البعض أن سبب الانفصال هو الغيرة الفنية لدى فؤاد المهندس، بسبب النجاح الذي حققته شويكار، وقيل إن سبب الانفصال هو الشك الذي ساور المهندس من وجود علاقة عاطفية بين زوجتة وشاب أسمر كان يظهر في الأماكن التي يسهرون فيها، لكن الفنانة شويكار نفت كل هذه الأقاويل.

وقالت إنها وفؤاد لم ينفصلا وظلا على علاقتهما حتى وفاته، وأن الطلاق كان لسبب بينها ولا تريد أن يعرف به أحد.

- حب للأبد

رغم الانفصال استمرت علاقة الصداقة والحب بينهما، حتى وفاة فؤاد المهندس، وكانا على اتصال دائم حيث أنه كان لا يحب الأكل إلا من يديها، وظل الود بينهما حتى وفاة المهندس.

- ماذا قالت شويكار عن فؤاد المهندس بعد الانفصال؟

قالت الفنانة شويكار، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي محمود سعد، إن فؤاد المهندس كان فنان دمه حفيف وأب صالح أعتنى بأبنتها، وكان خدوم جدا، ومن المستحيل أن تجد شخص بكل هذه الصفات.

وأضافت شويكار، أن فؤاد المهندس، دخل قلبها ولم يخرج منها إلى الآن واستمرت علاقتنا حتى آخر يوم في حياته.

- وفاء حتى الموت

وفي ذات اللقاء، صرحت الفنانة شويكار بأنها رفضت الزواج بعد انفصالها عن فؤاد المهندس، حتى أنه عندما كان يتقدم أحد لخطبتها كانت دائما ما تحكي عن فؤاد المهندس أمامه.

- ماذا قالت شويكار عن أبناء المهندس؟

قالت الفنانة شويكار، إنها أحبت أولاد زوجها واعتبرتهم إخوة ابنتها واعتنت بهما منذ الصغر وحتى صارا شابين كبيرين.

- أعمال فنية جمعت الثنائي الكوميدي

شكل فؤاد المهندس مع نصفه الحلو ثنائي فني عظيم، إذ اشتركا في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية ومنها أفلام: "أنا وهو وهي، وفيفا زلاطة، ومستر إكس، واعترافات زوج، وأرض النفاق، وإنت اللي قتلت بابايا، وغرام في أغسطس"، ومسرحية "هو وهي، والسكرتير الفني".